Дилэйни признался, что датчанам в матче с бельгийцами помогал попутный ветер

Полузащитник сборной Дании Томас Дилэйни поделился впечатлениями после матча с Бельгией (1:2) на Евро-2020.

«Хороший матч получился, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 17 июня. - Мы мощно начали. На «Паркене» нас в спину подгонял сумасшедший попутный ветер - это было изумительно. Мы не преминули им воспользоваться.

Мы смирились с тем, что нам тяжело было снова оказаться здесь и петь национальный гимн. Собираясь вместе в круг перед игрой, мы жмем воображаемую кнопку и говорим: «А теперь выложимся по полной». Подготовились мы хорошо и ждали этого несколько лет, чем теперь очень горжусь».

В составе победителей забивали Кевин де Брейне и Торган Азар. У датчан отличился Юссуф Поульсен.