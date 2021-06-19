Дидье Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен результат матча чемпионата Европы против команды Венгрии (1:1).
«Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления!
Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения, этот результат приемлем для нас
Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к трем очкам, которые уже были в нашей копилке. Я думаю, что это дает нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре», — цитирует тренера сайт УЕФА.
Сборная Венгрии набрала первое очко на турнире и занимает третье место в группе F. Французы с четырьмя очками вышли на первую строчку. Также в этом квартете выступают команды Германии и Португалии, которые в субботу проведут матч в Мюнхене.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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