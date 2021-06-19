Дидье Дешам: «Венгрия провела матч всей своей жизни»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен результат матча чемпионата Европы против команды Венгрии (1:1).

«Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления!

Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения, этот результат приемлем для нас

Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к трем очкам, которые уже были в нашей копилке. Я думаю, что это дает нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре», — цитирует тренера сайт УЕФА.

Сборная Венгрии набрала первое очко на турнире и занимает третье место в группе F. Французы с четырьмя очками вышли на первую строчку. Также в этом квартете выступают команды Германии и Португалии, которые в субботу проведут матч в Мюнхене.