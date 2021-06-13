Дидье Дешам рассказал о настрое игроков сборной Франции на Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего ждет от чемпионата Европы 2020 года.
«Мы чемпионы мира и знаем все наши сильные стороны. У нас отличные футболисты. Мы не должны сидеть в зоне комфорта. Во Франции многие думают, что мы уже победили — и даже не нужно выходить на поле.
У нас есть спортивная злость и решительность, благодаря которым мы победили на чемпионате мира в 2018 году. Побеждать на самом высоком уровне очень сложно, но еще сложнее — оставаться на вершине», — цитирует Дешама Mundo Deportivo.
15 июня Франция проведет первый матч Евро-2020 против команды Германии. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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