Дидье Дешам рассказал о настрое игроков сборной Франции на Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего ждет от чемпионата Европы 2020 года.

«Мы чемпионы мира и знаем все наши сильные стороны. У нас отличные футболисты. Мы не должны сидеть в зоне комфорта. Во Франции многие думают, что мы уже победили — и даже не нужно выходить на поле.



У нас есть спортивная злость и решительность, благодаря которым мы победили на чемпионате мира в 2018 году. Побеждать на самом высоком уровне очень сложно, но еще сложнее — оставаться на вершине», — цитирует Дешама Mundo Deportivo.

15 июня Франция проведет первый матч Евро-2020 против команды Германии. Начало — в 22.00 (мск).