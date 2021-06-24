Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дидье Дешам: «Подарили сборной Португалии два гола своими ошибками»

01:38

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 отметил, что пришлось нелегко. Также он добавил, что португальцы забили после ошибок.

«Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция — наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6807
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Украина вышла в 1/8 финала Евро-2020
Сетка плей-офф чемпионата Европы-2020
Пять решений Черчесова, которые привели к провалу России на Евро-2020. Разбираем ошибки
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи