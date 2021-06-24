Дидье Дешам: «Подарили сборной Португалии два гола своими ошибками»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 отметил, что пришлось нелегко. Также он добавил, что португальцы забили после ошибок.

«Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция — наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.