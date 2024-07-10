Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 10:03

Дешам — о Жиру на Евро-2024: «Он был одним из лидеров команды, даже если не выходил на поле»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выступление нападающего Оливье Жиру на чемпионате Европы-2024.

«Он разочарован, как и все игроки. Оливье пережил несколько сложных периодов и в итоге стал лучшим бомбардиром национальной команды. Он — пример долголетия, серьезности и профессионализма. Несмотря на то что на Евро у него было меньше игрового времени, он был полноценным членом команды. Оливье был одним из лидеров, даже если не выходил на поле», — приводит слова Дешама RMC Sport.

На Евро-2024 Жиру принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что встреча с Испанией (1:2) в полуфинале турнира стала последней игрой форварда в национальной команде.

Жиру — лучший бомбардир в истории сборной Франции с 57 голами. Он опережает Килиана Мбаппе (48) и Тьерри Анри (51).

Дидье Дешам
Оливье Жиру
Футбол
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Медведев выбил Синнера и сыграет с Алькарасом на Уимблдоне
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Мората рассказал о своем самочувствии после получения травмы во время празднования победы над Францией
Нидерланды — Англия: трансляция матча полуфинала Евро-2024 начнется в 22.00
Аршавин считает, что на Евро-2024 сборная России могла бы выйти в 1/4 финала вместо Турции
Дешам: «Игроки сборной Франции не смогли выложиться на 100 процентов на Евро-2024»
Нидерланды — Англия: результаты матчей и статистика команд на чемпионате Европы 2024
Нидерланды — Англия. Онлайн-трансляция полуфинала Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аршавин считает, что на Евро-2024 сборная России могла бы выйти в 1/4 финала вместо Турции

Нидерланды — Англия: трансляция матча полуфинала Евро-2024 начнется в 22.00

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости