Дешам — о Жиру на Евро-2024: «Он был одним из лидеров команды, даже если не выходил на поле»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выступление нападающего Оливье Жиру на чемпионате Европы-2024.

«Он разочарован, как и все игроки. Оливье пережил несколько сложных периодов и в итоге стал лучшим бомбардиром национальной команды. Он — пример долголетия, серьезности и профессионализма. Несмотря на то что на Евро у него было меньше игрового времени, он был полноценным членом команды. Оливье был одним из лидеров, даже если не выходил на поле», — приводит слова Дешама RMC Sport.

На Евро-2024 Жиру принял участие в четырех матчах, не отметившись результативными действиями. Ранее сообщалось, что встреча с Испанией (1:2) в полуфинале турнира стала последней игрой форварда в национальной команде.

Жиру — лучший бомбардир в истории сборной Франции с 57 голами. Он опережает Килиана Мбаппе (48) и Тьерри Анри (51).