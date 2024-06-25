Дешам: «Мбаппе был очень хорош в матче против Польши»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру форварда Килиана Мбаппе в матче с Польшей (1:1) в третьем туре группового турнира Евро-2024.

25-летний нападающий с пенальти забил единственный гол своей команды в этом матче.

«Несмотря на все, через что ему пришлось пройти, я думаю, что этим вечером он был очень хорош. Ему нужно время, чтобы привыкнуть к маске. Но он всегда хочет играть», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Франция (5 очков) заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф. В 1/8 финала команда Дешама сыграет с командой, которая станет второй в группе E.

Польша (1) замкнула квартет и покинула турнир.