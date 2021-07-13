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Ди Лоренцо выкурил сигарету в раздевалке во время празднования победы сборной Италии на Евро-2020

03:13
Роберто Манчини и Джованни ди Лоренцо. Фото Twitter
Роберто Манчини и Джованни ди Лоренцо. Фото Twitter
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Сборная Италии в финале чемпионата Европы-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 пен.).

Во время празднования победы защитник итальянцев Джованни ди Лоренцо выкурил сигарету в раздевалке. Этот момент попал в сторис защитника Франческо Ачерби.

Публикация от SSC NAPOLI FL (@sscnapolifl)

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года