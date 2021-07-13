Ди Лоренцо выкурил сигарету в раздевалке во время празднования победы сборной Италии на Евро-2020

Сборная Италии в финале чемпионата Европы-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 пен.).

Во время празднования победы з ащитник итальянцев Джованни ди Лоренцо выкурил сигарету в раздевалке. Этот момент попал в сторис защитника Франческо Ачерби.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.