Девять человек было задержано лондонской полицией после матча сборных Англии и Украины на Евро
Заместитель комиссара лондонской полиции Джейн Коннорс заявила, что вечером 3 июля после встречи сборных Англии и Украины в 1/4 финала чемпионата Европы правоохранители задержали 9 человек за нарушение общественного порядка и нападение на сотрудников.
Ранее сообщалось, что в Лестере в результате драки травмы получили двое представителей правопорядка.
«Вчера вечером после матча сборных Англии и Украины на улицы вышло большое количество людей, и я рада отметить, что в целом все обстояло мирно и благожелательно. Болельщики положительно взаимодействовали с сотрудниками полиции и расходились, когда их об этом просили. Несмотря на то, что у Лестер-сквер собралась большая толпа, этот район был очищен около 23:30. Двое сотрудников получили травмы в процессе освобождения территории, но, к счастью, их жизни ничто не угрожает», — приводит Metro слова Коннорс.
Сборная Англии победила Украину со счетом 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2020. Праздновать событие вышло несколько тысяч фанатов. В фан-зоне в центре Лондона люди устроили массовые бесчинства: зажигали дымовые шашки и забирались на городские статуи с флагами страны. Властям Великобритании пришлось задействовать значительную часть полицейского состава, чтобы наладить общественный порядок, а также напомнить нарушителям о необходимости соблюдения коронавирусных ограничений, которые британские власти рассчитывают снять лишь 19 июля.
7 июля в Лондоне английская сборная сыграет с Данией в 1/2 чемпионата Европы, начало — в 22:00 (мск).
Дополнительная информация:
https://metro.co.uk/2021/07/04/nine-arrests-after-wild-england-celebrations-get-slightly-out-of-hand-14870514/
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