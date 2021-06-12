Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дессайи назвал в чем особенность Канте

04:43

Экс-защитник сборной Франции Марсель Дессайи считает, что полузащитник Н'Голо Канте переосмыслил свою позицию на поле. «Трехцветные» не проиграли ни одной из 27 последних встреч, когда Погба и Канте выходили в стартовом составе.

«Что в Канте особенного, так это то, что он переосмысливает то, что мы ожидаем от его позиции на поле. Перехватывающие полузащитники прошлого были агрессивны, их боялись. Канте такой элегантный, подвижный, ему не нужна агрессия», — цитирует GFFN Дессайи.

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В первой игре Евро-2020 едва не возник громкий скандал. Разбираем судейство голландца
Фото няни, похитившей маленькую девочку в Подмосковье
Роспотребнадзор предложил отменить ПЦР-тесты для ряда россиян при въезде
За что подали в суд на Марию Максакову ее старшие дети

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд