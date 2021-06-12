Дессайи назвал в чем особенность Канте

Экс-защитник сборной Франции Марсель Дессайи считает, что полузащитник Н'Голо Канте переосмыслил свою позицию на поле. «Трехцветные» не проиграли ни одной из 27 последних встреч, когда Погба и Канте выходили в стартовом составе.

«Что в Канте особенного, так это то, что он переосмысливает то, что мы ожидаем от его позиции на поле. Перехватывающие полузащитники прошлого были агрессивны, их боялись. Канте такой элегантный, подвижный, ему не нужна агрессия», — цитирует GFFN Дессайи.

15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).