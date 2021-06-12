Дессайи назвал в чем особенность Канте
Экс-защитник сборной Франции Марсель Дессайи считает, что полузащитник Н'Голо Канте переосмыслил свою позицию на поле. «Трехцветные» не проиграли ни одной из 27 последних встреч, когда Погба и Канте выходили в стартовом составе.
«Что в Канте особенного, так это то, что он переосмысливает то, что мы ожидаем от его позиции на поле. Перехватывающие полузащитники прошлого были агрессивны, их боялись. Канте такой элегантный, подвижный, ему не нужна агрессия», — цитирует GFFN Дессайи.
15 июня сборная Франции сыграет с Германией в первом туре Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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