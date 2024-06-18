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Сегодня, 00:11

Дешам выиграл сотый матч в качестве главного тренера сборной Франции

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Франции обыграла Австрию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.

Для Дидье Дешама это сотая победа в качестве главного тренера французской команды. 22 процента всех побед в истории сборной Франции были одержаны при Дешаме.

Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом и вице-чемпионом мира, а также завоевала серебро Евро-2016 и стала победительницей Лиги наций.

Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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