Дешам выиграл сотый матч в качестве главного тренера сборной Франции

Сборная Франции обыграла Австрию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.

Для Дидье Дешама это сотая победа в качестве главного тренера французской команды. 22 процента всех побед в истории сборной Франции были одержаны при Дешаме.

Дешам возглавляет сборную Франции с июля 2012 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом и вице-чемпионом мира, а также завоевала серебро Евро-2016 и стала победительницей Лиги наций.