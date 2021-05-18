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Дешам рассказал, почему он вернул Бензема в сборную Франции

22:34
Карим Бензема. Фото Twitter
Карим Бензема. Фото Twitter
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, как он пришел к решению вернуть форварда «Реала» Карима Бензема в национальную команду.

«Мы встретились, у нас был долгий разговор, — цитирует форварда Get French Football News. — После этого я очень хорошо подумал и пришел к этому решению. И он, и я нуждались в этом разговоре. Я не хочу, чтобы это был особый случай. Как главный тренер национальной команды, я всегда смотрю шире, чем моя личная ситуация. Моя ответственность играет важную роль, она важнее, чем я.

Место Жиру под угрозой? Не обязательно. Конкуренция есть всегда. Они вместе были в команде на протяжении трех лет. Хорошая ли это идея? Мы узнаем об этом в конце Евро. Я не буду обсуждать подробности нашего разговора с Бензема. Что касается гармонии в команде, то мои решения — это мой ответ. Если бы я считал иначе, то поступил бы по-другому».

33-летний Карим Бензема в 2015 году был отстранен от игр за сборную Франции из-за скандала, связанного с шантажом Матье Вальбуэна и с тех пор не вызывался в команду. Он был включен в заявку на Евро-2020.

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