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Дешам рассказал о травмах Диня и Эрнандеза

03:18

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей с Португалией (2:2) на Евро-2020 рассказал о травмах защитников Люка Диня и Люка Эрнандеза.

«Больше всего беспокоит Люка Динь: у него травма мышц задней поверхности бедра. Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Эрнандеза были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Франция набрала 5 очков и заняла первое место в группе F. Португальцы по дополнительным показателям уступили немцам вторую строчку и заняли третье место, что все равно позволит ей сыграть в плей-офф.

Португалия — Франция

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

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Евгений Козинов все материалы автора
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