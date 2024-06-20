Дешам: «Мбаппе чувствует себя лучше. Он может сыграть с Нидерландами»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии форварда Килиана Мбаппе.

«Я могу подтвердить, что Килиан чувствует себя лучше, и все развивается хорошо для того, чтобы увидеть его готовым к завтрашнему дню. Он движется в правильном направлении», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо.

25-летний француз травмировал нос в матче со сборной Австрии (1:0) в результате столкновения с защитником Кевином Данзо. Ранее отмечалось, что футболист может пропустить оставшиеся игры «трехцветных» на групповом этапе Евро.

Сборная Франции 21 июня сыграет с Нидерландами. Встреча начнется в 22:00 мск.