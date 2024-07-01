Дешам — о матче с Бельгией: «Нужно подготовиться к потенциальной серии пенальти»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала чемпионата Европы с Бельгией. Он отметил, что будет готовить команду к возможной серии пенальти.

«Мы должны подготовиться к потенциальной серии пенальти. У нас есть информация о соперниках, а также знаем, кто на что способен у нас. Но моя задача — сделать так, чтобы дело не дошло до 11-метровых», — цитирует Дешама пресс-служба УЕФА.

Матч Франция — Бельгия состоится 1 июля. Начало — в 19.00 мск.