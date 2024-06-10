Дешам — о 0:0 с Канадой: «У Франции были хорошие моменты в первом тайме»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги товарищеского матча против Канады (0:0).

«У нас была хорошая и напряженная борьба, были хорошие моменты в первом тайме, особенно в первые полчаса, потому что конец первого тайма был более трудным. Важно было распределить игровое время на эти два подготовительных матча. Есть и другие команды, которые собираются играть на Евро и у которых были трудные товарищеские матчи. Мы будем использовать этот матч, чтобы подготовиться к тому, что нас ждет в Германии», — приводит слова Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции со ссылкой на TF1.

Встреча завершилась со счетом 0:0, канадцы не нанесли ни одного удара в створ. Во втором тайме команды сделали по шесть замен.

Сборная Франции на Евро-2024 сыграет в группе D с Австрией, Нидерландами и Польшей. Первый матч против австрийцев пройдет 17 июня.