Дешам предостерег болельщиков сборной Франции от завышенных ожиданий от Евро-2020
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предостерег болельщиков команды от завышенных ожиданий.
«У нас очень качественные, талантливые футболисты высокого уровня, но такие же есть и у соперников. Нам нельзя сидеть в зоне комфорта. Мы еще ни разу не вышли на поле, а во Франции уже думают, что мы выиграли чемпионат Европы. Это самое худшее. Побеждать на самом высоком уровне тяжело, а удержаться на этом уровне еще сложнее. Сейчас нельзя думать о финале на «Уэмбли», сначала нам нужно провести игры в Мюнхене и Будапеште», — приводит Mundo Deportivo слова Дешама.
На Евро-2020 сборная Франции сыграет в одной группе с Венгрией, Португалией и Германией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20210612/494253549839/deschamps-luis-enrique-no-prescinde-de-ramos-por-interes-personal.html
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