Дешам предостерег болельщиков сборной Франции от завышенных ожиданий от Евро-2020

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предостерег болельщиков команды от завышенных ожиданий.

«У нас очень качественные, талантливые футболисты высокого уровня, но такие же есть и у соперников. Нам нельзя сидеть в зоне комфорта. Мы еще ни разу не вышли на поле, а во Франции уже думают, что мы выиграли чемпионат Европы. Это самое худшее. Побеждать на самом высоком уровне тяжело, а удержаться на этом уровне еще сложнее. Сейчас нельзя думать о финале на «Уэмбли», сначала нам нужно провести игры в Мюнхене и Будапеште», — приводит Mundo Deportivo слова Дешама.

На Евро-2020 сборная Франции сыграет в одной группе с Венгрией, Португалией и Германией.