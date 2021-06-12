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Дешам предостерег болельщиков сборной Франции от завышенных ожиданий от Евро-2020

14:58
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам предостерег болельщиков команды от завышенных ожиданий.

«У нас очень качественные, талантливые футболисты высокого уровня, но такие же есть и у соперников. Нам нельзя сидеть в зоне комфорта. Мы еще ни разу не вышли на поле, а во Франции уже думают, что мы выиграли чемпионат Европы. Это самое худшее. Побеждать на самом высоком уровне тяжело, а удержаться на этом уровне еще сложнее. Сейчас нельзя думать о финале на «Уэмбли», сначала нам нужно провести игры в Мюнхене и Будапеште», — приводит Mundo Deportivo слова Дешама.

На Евро-2020 сборная Франции сыграет в одной группе с Венгрией, Португалией и Германией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/internacional/20210612/494253549839/deschamps-luis-enrique-no-prescinde-de-ramos-por-interes-personal.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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