Дешам останется главным тренером сборной Франции

Дидье Дешам продолжит работу со сборной Франции, несмотря на вылет с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, утверждает ESPN.

На следующей неделе специалист встретится с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, чтобы обсудить свое будущее. В федерации хотят, чтобы он остался на посту главного тренера.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. При нем команда выиграла чемпионат мира 2018 года и дошла до финала Евро-2016.

Сам Дешам ранее заявил, что не планирует покидать свой пост. Франция в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.