Дешам останется главным тренером сборной Франции
18:53
Дидье Дешам продолжит работу со сборной Франции, несмотря на вылет с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, утверждает ESPN.
На следующей неделе специалист встретится с президентом федерации футбола Франции Ноэлем Ле Гре, чтобы обсудить свое будущее. В федерации хотят, чтобы он остался на посту главного тренера.
Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. При нем команда выиграла чемпионат мира 2018 года и дошла до финала Евро-2016.
Сам Дешам ранее заявил, что не планирует покидать свой пост. Франция в серии пенальти проиграла команде Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
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