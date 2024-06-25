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Сегодня, 22:28

Дешам не огорчен тем, что Франция не заняла первое место в группе

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру команды в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 с Польшей (1:1).

«Разочарования нет. Целью было первое место, для этого нужно было побеждать. Раз мы не выиграли — нужно это принять. Мы действовали правильно, у нас были возможности. Нам необходимо ценить проделанную работу. Команда могла добиться большего с точки зрения эффективности, несмотря на несколько хороших спасений вратаря [Польши]», — цитирует Дешама RMC Sport.

После трех туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место группе D.

Дидье Дешам
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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