Дешам не огорчен тем, что Франция не заняла первое место в группе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру команды в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 с Польшей (1:1).

«Разочарования нет. Целью было первое место, для этого нужно было побеждать. Раз мы не выиграли — нужно это принять. Мы действовали правильно, у нас были возможности. Нам необходимо ценить проделанную работу. Команда могла добиться большего с точки зрения эффективности, несмотря на несколько хороших спасений вратаря [Польши]», — цитирует Дешама RMC Sport.

После трех туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала пять очков и заняла второе место группе D.