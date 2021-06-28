Дешам: «Канте заслуживает всяческого почитания, для тренера он просто мечта»
04:13
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал игру полузащитника Н'Голо Канте перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии.
«Канте заслуживает всяческого почитания. Для тренера он просто мечта. Так же и для партнеров по команде. Его всегда выбирают первым во время разных групповых упражнений на тренировках. Он настоящий мотор команды», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Матч 1/8 финала Франция — Швейцария пройдет 28 июня в Бухаресте и начнется в 22:00 мск.
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