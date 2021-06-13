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Депутат Лебедев назвал деградацией общества решение болельщиков освистать бельгийцев за поддержку BLM

12:54
Болельщики России и Бельгии на матче Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики России и Бельгии на матче Евро-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев отреагировал на свист болельщиков сборной России в адрес Бельгии за решение преклонить колено перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2020.

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Болельщики сборной России.«25 тысяч глупых россиян освистали вставших на колено бельгийцев». Что пишут о разгроме России на Евро-2020

«В этом вопросе наши болельщики поступили абсолютно неверно. Нельзя так себя вести в подобных ситуациях. Преклонение колена перед движением BLM (Жизни черных важны, — прим. «СЭ») личное дело каждого человека. Это общемировое движение. Согласны мы с ним или нет — это внутреннее личное дело. Но освистывать, захлопывать и зафукивать подобные действия — это проявление невоспитанности и какой-то деградации нашего общества. Помолчите вы секунду! Люди преклонили колено, они считают, что это правильно. Сейчас они закончат это, и начнется футбольный матч. Зачем свистеть-то?», — сказал Лебедев «СЭ».

Лебедев призвал уважать права людей на преклонение колена в поддержку движения BLM.

«Есть ситуации, когда некоторые откровенные дебилы не встают под гимн государства-соперника. Есть какие-то вещи, которые вызывают уважение во всем мире. Например, гимн любой страны привыкли приветствовать стоя. Распространение акции преклонения колена — это личное право каждого. Давайте уважать права людей. Наши болельщики вчера были абсолютно неправы, поэтому нас и не хотят пускать в Данию на чемпионат Европы», — добавил Лебедев.

Вчера, 12 июня, сборная России крупно уступила Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира Евро-2020. Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.

(Артем Бухаев)

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Антон Шунин пропустил три мяча от&nbsp;бельгийцев.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи