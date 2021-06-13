Депутат Лебедев назвал деградацией общества решение болельщиков освистать бельгийцев за поддержку BLM

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев отреагировал на свист болельщиков сборной России в адрес Бельгии за решение преклонить колено перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2020.

«В этом вопросе наши болельщики поступили абсолютно неверно. Нельзя так себя вести в подобных ситуациях. Преклонение колена перед движением BLM (Жизни черных важны, — прим. «СЭ») личное дело каждого человека. Это общемировое движение. Согласны мы с ним или нет — это внутреннее личное дело. Но освистывать, захлопывать и зафукивать подобные действия — это проявление невоспитанности и какой-то деградации нашего общества. Помолчите вы секунду! Люди преклонили колено, они считают, что это правильно. Сейчас они закончат это, и начнется футбольный матч. Зачем свистеть-то?», — сказал Лебедев «СЭ».

Лебедев призвал уважать права людей на преклонение колена в поддержку движения BLM.

«Есть ситуации, когда некоторые откровенные дебилы не встают под гимн государства-соперника. Есть какие-то вещи, которые вызывают уважение во всем мире. Например, гимн любой страны привыкли приветствовать стоя. Распространение акции преклонения колена — это личное право каждого. Давайте уважать права людей. Наши болельщики вчера были абсолютно неправы, поэтому нас и не хотят пускать в Данию на чемпионат Европы», — добавил Лебедев.

Вчера, 12 июня, сборная России крупно уступила Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира Евро-2020. Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.

(Артем Бухаев)