Депай извинился перед болелщиками за поражение Голландии от Чехии

Нападающий «Барселоны» и сборной Голландии Мемфис Депай извинился перед болельщиками после матча 1/8 финала Евро-2020 против Чехии (0:2).

«Сложно принять и выразить словами такое огромное разочарование, — написал Депай в Instagram. — После пропуска двух турниров мы, наконец-то, смогли представлять Голландию, однако так и не смогли добиться нашей цели.

Прошу прощения у всех болельщиков за то, что мы так вылетели с чемпионата, и я могу понять их разочарование.

Хочу поблагодарить каждого, кто поддерживал нас, — от фанатов на стадионе до членов семьи у экранов телевизоров и людей на улицах. Вы все поддерживали нас, и это давало команде потрясающее чувство.

Мы не могли позволить себе сдаться, однако мы провалились. Надо извлечь из этого урок и в будущем стать сильнее и ответить".