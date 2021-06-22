Депай гордится сборной Нидерландов

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поблагодарил свою команду после матча Евро-2020 против Македонии (2:0). Новичок «Барселоны» забил победный мяч.

«Работа сделана... на данный момент! Горжусь этой командой», — написал Депай в Twitter.

Голландцы с первого места вышли в плей-офф Евро-2020, набрав 9 очков в трех встречах.