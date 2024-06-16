Деменко заявил, что Англия не выглядит ярковыраженным фаворитом в матче с Сербией

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко ожидает интересный матч между Англией и Сербией на Евро-2024.

«На самом деле, все равно будут сенсации. Игра будет достаточно интересная. Но Англия не сказать, что выглядит яровыраженным фаворитом. Все команды бьются за свою страну», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Матч состоится 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком городе Гельзенкирхен. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Финальная часть чемпионата Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные.