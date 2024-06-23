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Деменко: «Лукаку сам, наверное, не понимает, почему не засчитали сразу три его мяча»

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Бывший защитник «Зенита» Максим Деменко высказал мнение, почему сразу три гола бельгийца Ромелу Лукаку не были засчитаны арбитрами.

«Он сам, наверное, не понимает. Моменты он создает, нацелен на гол. А такое случается. Главное, чтобы он не опускал руки и держал себя в тонусе. Конечно, здесь можно сетовать на невезение», — приводит слова Деменко Евро-футбол.ру.

Сборная Бельгии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в группе Е, уступая Румынии по дополнительным показателям. Также по три балла у словакии и украины.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Ромелу Лукаку
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
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