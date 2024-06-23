Деменко: «Лукаку сам, наверное, не понимает, почему не засчитали сразу три его мяча»

Бывший защитник «Зенита» Максим Деменко высказал мнение, почему сразу три гола бельгийца Ромелу Лукаку не были засчитаны арбитрами.

«Он сам, наверное, не понимает. Моменты он создает, нацелен на гол. А такое случается. Главное, чтобы он не опускал руки и держал себя в тонусе. Конечно, здесь можно сетовать на невезение», — приводит слова Деменко Евро-футбол.ру.

Сборная Бельгии после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в группе Е, уступая Румынии по дополнительным показателям. Также по три балла у словакии и украины.