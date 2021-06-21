Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Дембеле больше не сыграет на Евро из-за травмы

13:07

Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды. Он больше не сыграет на Евро-2020.

Футболист не сможет принять участие в этом матче из-за проблем с коленом. Он получил повреждение в игре с Венгрией (1:1), в которой он вышел на замену во втором тайме и не смог доиграть.

Сборная Португалии сыграет с Францией 23 июня в рамках 3-го тура Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-dembele-forfait-pour-le-reste-de-l-euro_AV-202106210170.html

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Дания: прогноз Вячеслава Колоскова на матч Евро-2020
Россия — Дания: решающий матч на Евро-2020 — расклады онлайн
Гимнастка Солдатова выложила откровенное фото в черном купальнике
Хэмилтон повержен обгоном на предпоследнем круге. Конец доминированию «Мерседеса»?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд