Дембеле больше не сыграет на Евро из-за травмы

Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды. Он больше не сыграет на Евро-2020.

Футболист не сможет принять участие в этом матче из-за проблем с коленом. Он получил повреждение в игре с Венгрией (1:1), в которой он вышел на замену во втором тайме и не смог доиграть.

Сборная Португалии сыграет с Францией 23 июня в рамках 3-го тура Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).