Дембеле больше не сыграет на Евро из-за травмы
13:07
Полузащитник сборной Франции Усман Дембеле покинул расположение национальной команды. Он больше не сыграет на Евро-2020.
Футболист не сможет принять участие в этом матче из-за проблем с коленом. Он получил повреждение в игре с Венгрией (1:1), в которой он вышел на замену во втором тайме и не смог доиграть.
Сборная Португалии сыграет с Францией 23 июня в рамках 3-го тура Евро-2020. Начало — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/equipe-de-france/equipe-de-france-dembele-forfait-pour-le-reste-de-l-euro_AV-202106210170.html
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