Дель Пьеро признался, что сборная Австрии удивила его в матче с Италией
Экс-игрок сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался о победе итальянцев над Австрией (2:1) в дополнительное время на Евро-2020 в рамках 1/8 финала.
«Мы довольны, что вышли дальше, но потеряли два килограмма из-за напряжения. Ждали другой игры от Италии и Австрии, которая нас удивила. Нам также повезло, что гол австралийцев был отменен. Тогда мы испугались, но, возможно, это сыграло положительную роль. Важно внести изменения», — цитирует Дель Пьеро Sky Sport Italia.
Италия вышла в четвертьфинал Евро, где ее соперником станет победитель матча Бельгия — Португалия. Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
Методология
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