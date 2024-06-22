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Сегодня, 16:17

Райс: «Игроки сборной Англии хотят заставить страну гордиться»

Руслан Минаев
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Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился мнением об игре национальной команды на Евро-2024.

«Думаю, что мы все очень хотим заставить страну гордиться. Мы все очень хотим победить, быть лидерами, выйти на поле и подарить людям воспоминания на всю жизнь.

Иногда, может быть, мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление», — сказал Райс на пресс-конференции.

На Евро-2024 сборная Англии провела два матча — победила Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1).

Деклан Райс
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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