Райс: «Игроки сборной Англии хотят заставить страну гордиться»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился мнением об игре национальной команды на Евро-2024.

«Думаю, что мы все очень хотим заставить страну гордиться. Мы все очень хотим победить, быть лидерами, выйти на поле и подарить людям воспоминания на всю жизнь.

Иногда, может быть, мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление», — сказал Райс на пресс-конференции.

На Евро-2024 сборная Англии провела два матча — победила Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1).