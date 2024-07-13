Райс — о финале Евро-2024: «Сборная Англии пробьется сквозь кирпичные стены и сделает все, чтобы выиграть»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс рассказал о готовности команды к финальному матчу Евро-2024 против Испании.

Встреча пройдет в воскресенье, 14 июля, на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«В первых двух играх я чувствовал себя более уставшим, чем сейчас. Адреналин усиливается по мере того, как игра набирает обороты. Вы получаете эту дополнительную энергию, дополнительную искру. В воскресенье мы пробьемся сквозь кирпичные стены и сделаем все, чтобы выиграть матч. Неважно, будет он длиться 90 минут или 120 — мы выложимся полностью. Это все, о чем мы можем просить друг друга», — приводит слова Райса The Guardian.

Ранее полузащитник сборной Англии пообещал выпить пива, если команда выиграет чемпионат Европы по футболу в этом году.

В полуфинале турнира англичане обыграли Нидерланды (2:1), а испанцы победили Францию (2:1).