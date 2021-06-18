Де Йонг признался, что сыграть на Евро за сборную Нидерландов было его мечтой

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг после победы над Австрией (2:0) на Евро-2020 признался, что для него было мечтой выступать за сборную на крупном турнире.

«Это идеальный сценарий для нас — победа в группе за тур до финиша. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, хотя все равно будем играть на победу.

Мы повели в счете в самом начале. Хотя австрийцы и владели мячом, я не помню, чтобы у наших ворот было действительно жарко. Мы создали больше голевых моментов и заслужили эту победу.

Сыграть в финальной стадии крупного турнира за сборную — моя давняя мечта. И сделать это на глазах у наших болельщиков — вдвойне приятно", — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

В третьем туре 21 июня Австрия сыграет с Украиной, а Голландия — с Македонией.