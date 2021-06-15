Де Йонг назвал смешной критику новой тактики де Бура

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг заявил, что критика решений команды в Испании намного жестче, чем в родной стране.

Ранее главный тренер "оранжевых" Франк де Бур поменял классическую голландскую схему 4-3-3 на 5-3-2, что вызвало критику в стране.

«У каждого свое мнение о нашей системе, об игре и так далее. В Испании с этим намного хуже, чем здесь. Тренер сборной определяет, как мы играем. Я считаю все эти разговоры смешными», - цитирует де Йонга Marca.

В сезоне-2020/2021 24-летний нидерландец провел за «Барселону» 37 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.