Де Врей признан лучшим игроком матча Нидерланды — Турция

Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей стал лучшим игроком матча против Турции (2:1) в 1/4 финала Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

32-летний футболист отыграл весь матч и сравнял счет на 70-й минуте.

Команда Рональда Кумана завоевала последнюю путевку в полуфинал Евро-2024. На этой стадии турнира оранжевые сыграют против национальной команды Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.