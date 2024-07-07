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Де Врей признан лучшим игроком матча Нидерланды — Турция

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей стал лучшим игроком матча против Турции (2:1) в 1/4 финала Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

32-летний футболист отыграл весь матч и сравнял счет на 70-й минуте.

Команда Рональда Кумана завоевала последнюю путевку в полуфинал Евро-2024. На этой стадии турнира оранжевые сыграют против национальной команды Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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