Де Росси прокатился животом по столу в раздевалке сборной Италии после победы на Евро-2020
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Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 пен.).
После матча в раздевалке итальянцев экс-полузащитник команды Даниеле Де Росси прокатился животом по столу. 37-летний итальянец входит в тренерский штаб Роберто Манчини.
Daniele De Rossi c?l?bre ? sa mani?re ??#VivoAzzurro #ITA #Euro2020Final #EURO2020 #ITAENG #ItaliaInghilterra pic.twitter.com/xO3JtYhOZ9— NAZIONALE FR ??? (@NazionaleFR_) July 11, 2021
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
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