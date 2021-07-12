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Де Росси прокатился животом по столу в раздевалке сборной Италии после победы на Евро-2020

02:03
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Сборная Италии в финале Евро-2020 обыграла Англию (1:1, 3:2 пен.).

После матча в раздевалке итальянцев экс-полузащитник команды Даниеле Де Росси прокатился животом по столу. 37-летний итальянец входит в тренерский штаб Роберто Манчини.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года