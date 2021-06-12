Де Лигт пропустит матч Евро-2020 с Украиной из-за травмы
Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур сообщил, что защитник Маттейс де Лигт пропустит матч Евро-2020 против сборной Украины.
«Матч c Украиной пройдет слишком рано для Маттейса. Если бы ситуация этого требовала, то мы бы рискнули, а пока не видим смысла. Когда он вернется? Думаю, ко второй игре уже точно», — цитирует де Бура NU.
Матч Голландия — Украина состоится 13 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.nu.nl/ek-voetbal/6139092/de-ligt-ontbreekt-in-selectie-oranje-voor-openingsduel-met-oekraine.html
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