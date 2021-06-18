Де Лигт оценил свою игру в матче с Австрией

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Австрии (2:0).

«Я думаю, что я сыграл неплохо с учетом двухнедельного перерыва, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. - Мы хорошо оборонялись всей командой, что облегчило задачу нам - защитникам.

Я заметил, что команда стала более уверенной в своих силах. Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга.

Мы создали не так уж и много моментов в этом матче, но зато полностью контролировали ход игры. Мне не показалось, что у Австрии было много шансов забить. Конечно, было непросто, но на таких турнирах по-другому не бывает».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.