Де Лигт оценил свою игру в матче с Австрией
Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Австрии (2:0).
«Я думаю, что я сыграл неплохо с учетом двухнедельного перерыва, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 18 июня. - Мы хорошо оборонялись всей командой, что облегчило задачу нам - защитникам.
Я заметил, что команда стала более уверенной в своих силах. Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга.
Мы создали не так уж и много моментов в этом матче, но зато полностью контролировали ход игры. Мне не показалось, что у Австрии было много шансов забить. Конечно, было непросто, но на таких турнирах по-другому не бывает».
В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю