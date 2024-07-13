Де ла Фуэнте - о матче с Англией: «Между победой и поражением очень тонкая грань, особенно в финале»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед матчем с Англией в финале Евро-2024 поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

«Я не хочу драматизировать ситуацию и говорить, что поражение сродни провалу, так как я не переношу этого слова. Не понимаю этого. Если вы отдаете все силы, оставляете все на поле, это не может быть провалом. Тем не менее, этого может быть недостаточно для победы. Между победой и поражением очень тонкая грань, особенно в финале.

Нужно бороться за победу, но нельзя называть неудачниками тех, кто бросает все силы и не достигает ее из-за того, что соперники были лучше», — цитирует де ла Фуэнте Marca.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также поделился мнением о предстоящей встрече.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск).