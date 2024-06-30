Де ла Фуэнте — о словах Мамардашвили о том, что Хвича лучше всей сборной Испании: «Он должен защищать своих товарищей»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова вратаря национальной команды Грузии Георгия Мамардашвили о том, что грузинский вингер Хвича Кварацхелия лучше всей «Красной фурии».

«Он должен защищать своих товарищей по команде. Квара — великолепный игрок. Я тоже считаю своих игроков лучшими в мире», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

23-летний Кварацхелия принял участие во всех матчах сборной Грузии на Евро-2024: в игре против Турции он провел на поле все 90 минут, а во встречах против Чехии и Португалии — по 82 минуты. На его счету один гол на этом турнире.

Сборные Испании и Грузии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне и начнется в 22.00 по мск. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Германией, которая ранее обыграла Данию со счетом 2:0.