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Де ла Фуэнте не считает сборную Испании фаворитом матча с Англией в финале Евро-2024

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы-2024 с Англией.

«Завтра фаворита нет. Если мы не покажем уровень выше, чем был в последних матчах, и не будем предельно сконцентрированными, то у нас будет немного шансов на победу. Это финал, в котором многое решают детали. Тот, кто совершит меньше ошибок, получит больше возможностей», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.

Встреча между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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