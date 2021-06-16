Де Бур считает, что Нидерландам будет тяжело обыграть Австрию в матче Евро
16:17
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.
«Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее. Алабу все знают, Арнаутовича тоже. Важные игроки, громкие имена. Многие играют в Германии. Это сплоченная команда, которую тяжело обыграть», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.
После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.
Матч Нидерланды — Бельгия состоится 17 июня в Амстердаме. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/prematch/preview/?iv=true
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