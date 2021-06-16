Де Бур считает, что Нидерландам будет тяжело обыграть Австрию в матче Евро

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

«Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее. Алабу все знают, Арнаутовича тоже. Важные игроки, громкие имена. Многие играют в Германии. Это сплоченная команда, которую тяжело обыграть», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.

Матч Нидерланды — Бельгия состоится 17 июня в Амстердаме. Начало — в 22:00 по московскому времени.