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Де Бур считает, что Нидерландам будет тяжело обыграть Австрию в матче Евро

16:17
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился мнением о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

«Австрия уже давно с каждым годом становится сильнее. Алабу все знают, Арнаутовича тоже. Важные игроки, громкие имена. Многие играют в Германии. Это сплоченная команда, которую тяжело обыграть», — приводит слова де Бура официальный сайт УЕФА.

После первого тура Австрия и Нидерланды имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе. Украинцы и македонцы не набрали очков.

Матч Нидерланды — Бельгия состоится 17 июня в Амстердаме. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Голландия — Австрия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/prematch/preview/?iv=true

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи