Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Де Бур считает, что говорить о его отставке преждевременно

01:10
Теги:

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур сказал, что не будет сейчас обсуждать тему возможности своей отставки. В 1/8 финала Евро-2020 его команда уступила Чехии (0:2).

«Отставка? Я не должен сейчас отвечать на этот вопрос. Мы подумаем об этом», — сказал специалист в интервью NOS.

В составе чехов голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Голландцы играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 259
Все опросы
Кто пройдет дальше на Евро-2020 — Дания или Чехия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Сборная Италии в овертайме победила Австрию и вышла в четвертьфинал Евро
Какие знаки зодиака с возрастом только молодеют
Виновницу массового завала на гонке "Тур де Франс" объявили в розыск
ДНР подавила огневую позицию ВСУ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля