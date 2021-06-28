Де Бур считает, что говорить о его отставке преждевременно

Главный тренер сборной Нидерландов Франк Де Бур сказал, что не будет сейчас обсуждать тему возможности своей отставки. В 1/8 финала Евро-2020 его команда уступила Чехии (0:2).

«Отставка? Я не должен сейчас отвечать на этот вопрос. Мы подумаем об этом», — сказал специалист в интервью NOS.

В составе чехов голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Голландцы играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.