Де Бур считает, что до удаления Нидерланды играли лучше Чехии
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур оценил игру своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии (0:2).
«Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 27 июня. — Мы доминировали по ходу встречи. Дензел [Дюмфрис] несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик [ван Анхолт]. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.
В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла [Малена], а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол.
На самом деле, при счете 0:1 я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый - Квинси [Промеса] и отдав центр нападения Вауту [Вегхорсту]. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришло отказаться от этой идеи».
Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/
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