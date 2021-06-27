Де Бур считает, что до удаления Нидерланды играли лучше Чехии

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур оценил игру своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии (0:2).

«Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 27 июня. — Мы доминировали по ходу встречи. Дензел [Дюмфрис] несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик [ван Анхолт]. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла [Малена], а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол.

На самом деле, при счете 0:1 я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый - Квинси [Промеса] и отдав центр нападения Вауту [Вегхорсту]. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришло отказаться от этой идеи».

Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.