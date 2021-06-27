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Де Бур считает, что до удаления Нидерланды играли лучше Чехии

21:52
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Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур оценил игру своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 против Чехии (0:2).

«Соперник нам достался непростой, однако, думаю, до предъявления красной карточки мы играли лучше, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 27 июня. — Мы доминировали по ходу встречи. Дензел [Дюмфрис] несколько раз убегал от своих оппонентов, как и Патрик [ван Анхолт]. Однако, в любом случае, завершающие удары должны были быть лучше.

В матчах вроде сегодняшнего все зависит от одного-двух моментов. Один из них был у Дониэлла [Малена], а уже через несколько минут после него мы остались вдесятером. Худшее, что могло произойти в этой ситуации, — это пропустить от такой команды. Она смогла затем играть в свой привычный футбол.

На самом деле, при счете 0:1 я хотел перейти на схему 3-3-3, выведя на правый фланг Бергхейса, на левый - Квинси [Промеса] и отдав центр нападения Вауту [Вегхорсту]. Но прямо перед заменой чехи довели счет до 2:0, и пришло отказаться от этой идеи».

Голы забивали Томаш Холеш и Патрик Шик. Нидерланды играли в меньшинстве с 55-й минуты после удаления Маттейса де Лигта.

Нидерланды - Чехия

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия 0
Португалия 0
1-й тайм

П1

34%

2.43

Обе забьют - да

22%

1.82

X2

15%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия 2
Австрия 1
Матч завершен (ДВ)

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды 0
Чехия 2
Матч завершен

П1

35%

1.65

Обе забьют - да

26%

1.84

Ф2 (+1)

16%

1.80

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024480--netherlands-vs-czech-republic/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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