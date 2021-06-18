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Де Бур считает, что де Лигт провел отличный матч с Австрией

01:24
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Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур оценил игру защитника команды Маттейса де Лигта в матче Евро-2020 против сборной Австрии (2:0).

«Маттейс провел отличный матч, он действительно был на высоте, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 июня. — Вся команда сыграла отлично, но он был очень важен для нас. Его умение играть головой — наше важное преимущество.

Я рад, что он снова в форме. Он великолепный игрок. Юррьен Тимбер, который играл в последнем матче с Украиной, тоже выглядит очень достойно».

В составе победителей забивали Мемфис Депай (с пенальти) и Дензел Дюмфрис.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024443--netherlands-vs-austria/

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