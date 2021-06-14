Де Бур рассказал о своих эмоциях во время инцидента с Эриксеном

Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур рассказал, как воспринял инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

«Было очень тяжело видеть это. Мы смотрели игру вместе с командой, мне пришлось уйти в другую комнату. Я работал с Эриксеном много лет. Мы должны были встретиться, но отложили это. В момент, когда все случилось, я совсем не хотел говорить о футболе», — цитирует Goal Де Бура.

Де Бур был главным тренером «Аякса» с 2010 по 2016 год. Эриксен выступал за голландскую команду с 2010 по 2013 год.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.