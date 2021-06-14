Де Бур рассказал о своих эмоциях во время инцидента с Эриксеном
Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур рассказал, как воспринял инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.
«Было очень тяжело видеть это. Мы смотрели игру вместе с командой, мне пришлось уйти в другую комнату. Я работал с Эриксеном много лет. Мы должны были встретиться, но отложили это. В момент, когда все случилось, я совсем не хотел говорить о футболе», — цитирует Goal Де Бура.
Де Бур был главным тренером «Аякса» с 2010 по 2016 год. Эриксен выступал за голландскую команду с 2010 по 2013 год.
Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/blind-admits-he-almost-pulled-out-of-netherlands-euro-2020/1dtzkur44sp6j1llud3am79tn6
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