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Де Бур рассказал о своих эмоциях во время инцидента с Эриксеном

08:13
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Главный тренер сборной Голландии Франк Де Бур рассказал, как воспринял инцидент с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

«Было очень тяжело видеть это. Мы смотрели игру вместе с командой, мне пришлось уйти в другую комнату. Я работал с Эриксеном много лет. Мы должны были встретиться, но отложили это. В момент, когда все случилось, я совсем не хотел говорить о футболе», — цитирует Goal Де Бура.

Де Бур был главным тренером «Аякса» с 2010 по 2016 год. Эриксен выступал за голландскую команду с 2010 по 2013 год.

Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1). Врачи оказали ему первую помощь, после чего игрока госпитализировали. Позднее выяснилось, что у него был сердечный приступ. Футболист пришел в сознание, на данный момент он по-прежнему в больнице.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/blind-admits-he-almost-pulled-out-of-netherlands-euro-2020/1dtzkur44sp6j1llud3am79tn6

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи