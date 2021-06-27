Де Бур прокомментировал интерес «Баварии» и «Реала» к Думфрису
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур высказался об интересе «Баварии» и «Реала» к защитнику национальной команды Дензелу Думфрису. Футболист дважды становился лучшим игроком матча на групповом этапе Евро-2020.
«Дензел отлично выступает на таком турнире. Все хотят показать себя с наилучшей стороны. Это для всех здорово. Когда ходят слухи, это нормально, я уверен, Дензел справиться с этим. Он знает, зачем он здесь», — цитирует де Бура Goal.
В прошлом сезоне 25-летний защитник ПСВ провел 41 матч и забил 4 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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