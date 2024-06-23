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Сегодня, 00:31

Де Брейне признан лучшим игроком матча Бельгия — Румыния

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне стал лучшим игроком матча группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0).

32-летний бельгиец забил один гол и сделал 82 процента точных передач.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Кевин де Брейне
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
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