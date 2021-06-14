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Де Брейне тренируется в общей группе сборной Бельгии

21:41
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Полузащитник сборной Бельгии в понедельник тренировался в общей группе. Это было уже второе его занятие с партнерами, сообщает сайт Федерации футбола Бельгии.

Он пропустил стартовую встречу турнира, в которой Бельгия разгромила команду России.

Бельгийцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы B. В другом матче группы сборная Финляндии обыграла команду Дании (1:0). Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку в таблице. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

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