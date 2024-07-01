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Сегодня, 23:04

Де Брейне — о поражении Бельгии от Франции: «Я старался сделать все, что мог»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне подвел итоги 1/8 финала Евро-2024 против Франции (0:1).

«Очень жаль. У нас был план, и мы его довольно хорошо выполнили. Мы знали, что с их классом игроков они будут больше владеть мячом. У нас были свои моменты, хотя их было не так много. Но мы можем быть опасны. Наш план был хорош, пока не пришел их гол. У нас было мало времени, чтобы ответить.

Я старался сделать все, что мог. Сегодня я играл больше в обороне и сделал все, что мог, чтобы помочь команде, хотя обидно, что не смог реализовать свой шанс. Это не то, чего мы хотели, но хотя мы и не были в числе фаворитов", — приводит слова де Брейне официальный сайт УЕФА.

Победу команде Дидье Дешама принес автогол Яна Вертонгена на 85-й минуте. Защитник бельгийцев перевел мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия — Словения.

Кевин де Брейне
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
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