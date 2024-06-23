Де Брейне — о победе над Румынией: «Важно то, что сборная Бельгии создает моменты»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0).

«Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создали моменты, даже если не смогли сразу забить. Мы хорошо играли и заслужили победу, поэтому я счастлив. У нас есть страсть, есть энергия. Было бы лучше, если бы мы могли больше владеть мячом. Важно то, что мы создаем моменты. Да, мы могли бы закончить их немного лучше, но важно то, что мы их делаем», — приводит слова Де Брейне официальный сайт УЕФА.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.