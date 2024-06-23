Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:13

Де Брейне — о победе над Румынией: «Важно то, что сборная Бельгии создает моменты»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0).

«Конечно, мы допустили некоторые ошибки, но создали моменты, даже если не смогли сразу забить. Мы хорошо играли и заслужили победу, поэтому я счастлив. У нас есть страсть, есть энергия. Было бы лучше, если бы мы могли больше владеть мячом. Важно то, что мы создаем моменты. Да, мы могли бы закончить их немного лучше, но важно то, что мы их делаем», — приводит слова Де Брейне официальный сайт УЕФА.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Кевин де Брейне
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
0
Читайте также
Бывший врач «Спартака» Васильков скончался в возрасте 76 лет
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Турция — Португалия: видеообзор матча Евро-2024
Грузия — Чехия: видеообзор матча Евро-2024
Невезение Лукаку, кошмарный автогол Турции, исторический результат Грузии. Как прошел очередной день Евро
Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024
Все расклады Евро: безумная половина сетки с Испанией, Германией и Францией, Украину могут отцепить хитрой ничьей
Сетка плей-офф Евро-2024, если бы он стартовал сегодня: все пары 1/8 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сетка плей-офф Евро-2024, если бы он стартовал сегодня: все пары 1/8 финала

Друид обвинил экоактивистов в неудачной игре Англии на Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости