Де Брейне признан лучшим игроком матча Украина — Бельгия
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил награду лучшему игроку по итогам матча заключительного тура группового турнира Евро-2024 с Украиной.
Это второй приз 32-летнего игрока на нынешнем чемпионате Европы.
Матч сборной Бельгии и Украины проходил на стадионе «Штутгарт Арена» и завершился со счетом 0:0. Де Брейне дважды исполнил штрафной удар: на 33-й и 42-й минутах. Однако в обоих эпизодах болельщики пытались помешать футболисту, светя лазерами с трибун.
Бельгия со второго места в группе Е вышла в плей-офф турнира. В 1/8 финала Евро бельгийцы сыграют против Франции.
Новости