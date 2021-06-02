Де Брейне попал в финальную заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной Бельгии объявил окончательный состав команды на Евро-2020.

В заявку вошли 26 футболистов. Отметим, что в состав попал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне, который получил перелом носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

Состав сборной Бельгии на чемпионат Европы

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Матц Селс («Страсбур»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Дедрик Боята («Герта»), Джейсон Денайер («Лион»), Томас Фермален («Виссел Кобе»), Ян Фертонген («Бенфика»).

Полузащитники: Тимоти Кастань, Деннис Прат, Юри Тилеманс (все трое — «Лестер»), Насер Шадли («Истанбул Башахшехир»), Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все трое — «Боруссия» Дортмунд), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас»), Эден Азар («Реал»), Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссар («Брайтон»), Жереми Доку («Ренн»).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Бельгии сыграет на турнире в группе B против России (12 июня), Дании (17 июня) и Финляндии (21 июня).