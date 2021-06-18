Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал о том, как играет с травмой, которую получил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Как после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное — я могу играть в футбол.

Последние два месяца — это взлеты и падения, было много мелких травм. После того, как у меня был поврежден нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании.

Оцениваю свое выступление как нормальное. Я иногда боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально. Я рад, что смог помочь команде, но готов ли я провести на поле 90 минут? Без понятия.

Нужно подождать, чтобы увидеть, как мое тело отреагирует. Потом мы еще раз оценим ситуацию после игры с Финляндией. Мы уже вышли в плей-офф, так что посмотрим, как поведет себя мое тело», — приводит слова Де Брейне ESPN.

Бельгиец не играл в первой встрече группового этапа Евро-2020 против России (3:0). Но смог выйти на поле в матче с Данией (2:1), в котором он забил гол и сделал результативный пас.

Бельгия набрала шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф.