Де Брейне — о травме: «Левая сторона лица ничего не чувствует, но важно, что я могу играть»
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал о том, как играет с травмой, которую получил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).
«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Как после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное — я могу играть в футбол.
Последние два месяца — это взлеты и падения, было много мелких травм. После того, как у меня был поврежден нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании.
Оцениваю свое выступление как нормальное. Я иногда боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально. Я рад, что смог помочь команде, но готов ли я провести на поле 90 минут? Без понятия.
Нужно подождать, чтобы увидеть, как мое тело отреагирует. Потом мы еще раз оценим ситуацию после игры с Финляндией. Мы уже вышли в плей-офф, так что посмотрим, как поведет себя мое тело», — приводит слова Де Брейне ESPN.
Бельгиец не играл в первой встрече группового этапа Евро-2020 против России (3:0). Но смог выйти на поле в матче с Данией (2:1), в котором он забил гол и сделал результативный пас.
Бельгия набрала шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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Дополнительная информация:
https://www.espn.co.uk/football/belgium-bel/story/4412875/euro-2020-belgiums-kevin-de-bruyne-fears-facial-injury-could-take-six-months-to-heal
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