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Де Брейне — о травме: «Левая сторона лица ничего не чувствует, но важно, что я могу играть»

17:27
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Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне рассказал о том, как играет с травмой, которую получил в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» (0:1).

«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Как после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал, восстановление может растянуться на шесть месяцев. Это не очень приятные ощущения, но самое важное — я могу играть в футбол.

Последние два месяца — это взлеты и падения, было много мелких травм. После того, как у меня был поврежден нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании.

Оцениваю свое выступление как нормальное. Я иногда боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально. Я рад, что смог помочь команде, но готов ли я провести на поле 90 минут? Без понятия.

Нужно подождать, чтобы увидеть, как мое тело отреагирует. Потом мы еще раз оценим ситуацию после игры с Финляндией. Мы уже вышли в плей-офф, так что посмотрим, как поведет себя мое тело», — приводит слова Де Брейне ESPN.

Бельгиец не играл в первой встрече группового этапа Евро-2020 против России (3:0). Но смог выйти на поле в матче с Данией (2:1), в котором он забил гол и сделал результативный пас.

Бельгия набрала шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Шотландия

Ф1 (-1.5)

36%

1.97

ИТБ1 (1.5)

28%

1.51

ТБ 2.5

21%

1.93
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа F
Португалия
Германия

П2

27%

2.40

Обе забьют - да

24%

1.86

Ф2 (0)

22%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа E
Испания
Польша

П1

38%

1.37

ТБ 2.5

25%

1.86

Ф1 (-1)

18%

1.58

Дополнительная информация:

https://www.espn.co.uk/football/belgium-bel/story/4412875/euro-2020-belgiums-kevin-de-bruyne-fears-facial-injury-could-take-six-months-to-heal

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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